На Украине в список 20 самых продаваемых лекарственных средств в упаковках по итогам 2019 года вошла настойка боярышника. Она оказалась популярнее анальгина и активированного угля.
По данным Первого независимого фармацевтического бизнес-портала, настойка боярышника заняла третье место, популярнее этого средства у украинцев оказались натрия хлорид и цитрамон.
Ранее NEWS.ru писал, что в России продажи настойки боярышника падают уже несколько лет подряд. Зимой 2016 года в Иркутской области произошло массовое отравление «Боярышником». Из-за спиртосодержащей жидкости пострадали более 120 человек, из них 76 погибли.
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