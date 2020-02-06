https://static.news.ru/photo/3fcbce5e-48de-11ea-a860-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

На Украине в список 20 самых продаваемых лекарственных средств в упаковках по итогам 2019 года вошла настойка боярышника. Она оказалась популярнее анальгина и активированного угля.

По данным Первого независимого фармацевтического бизнес-портала, настойка боярышника заняла третье место, популярнее этого средства у украинцев оказались натрия хлорид и цитрамон.

Ранее NEWS.ru писал, что в России продажи настойки боярышника падают уже несколько лет подряд. Зимой 2016 года в Иркутской области произошло массовое отравление «Боярышником». Из-за спиртосодержащей жидкости пострадали более 120 человек, из них 76 погибли.