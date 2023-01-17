Население Китая сократилось впервые за 60 лет

Фото: Lin Shanchuan/Xinhua/Global Look Press

Население Китая в 2022 году сократилось на 850 тысяч жителей по сравнению с 2021 годом и составило 1,411 миллиарда человек, передает РИА Новости со ссылкой на официальную статистику китайских властей. По данным аналитиков, население Китая сократилось впервые за 60 лет.

В 2022 году в Китае родились 9,56 миллиона человек, а умерли 10,41 миллиона. На 100 женщин приходится почти 105 мужчин. Количество населения трудоспособного возраста от 16 до 59 лет — 875,56 миллиона человек, то есть 62% от общего числа.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Моя поликлиника» заявила, что за 10 месяцев 2022 года смертность в России снизилась на 19%. Она отметила, что страна постепенно возвращается к показателям смертности доковидного периода. Вице-премьер подчеркнула, что снижение происходит по всем причинам смерти, в том числе по болезням системы кровообращения, злокачественным новообразованиям. По сведениям Голиковой, Москва опередила другие регионы — в столице снижение смертности составило 25,5%.

Ранее демограф Александр Синельников высказал мнение, что численность населения России в течение 30–40 лет может сократиться до 110–120 млн человек при сохранении нынешней демографической политики. Он отметил, что с 1992 года, когда в стране впервые численность родившихся оказалась меньше количества умерших, подобная ситуация наблюдается и сейчас.