Сейсмологи предупредили об угрозе цунами у берегов Аляски

Цунами угрожает Аляске в районе Восточных Алеутских островов вследствие мощного землетрясения. Об этом предупреждает Американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами.
Предупреждение выпущено для юга и полуострова Аляски,
Землетрясение мощностью 7,4 произошло в понедельник, 19 октября, неподалёку от американского штата Аляска., о чём сообщила Геологическая служба США. Его магнитуда составила 7,5, согласно уточнённой информации, Эпицентр находился в 91 км к юго-востоку от города Санд-Пойнт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксирован в Кемеровской области в ночь на 18 октября. Эпицентр землетрясения находился примерно в 13 километрах к северо-западу от Киселёвска, седьмого по числу жителей города области