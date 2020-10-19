Сейсмологи предупредили об угрозе цунами у берегов Аляски

https://static.news.ru/photo/a777785a-1255-11eb-91a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA Earth/Keystone Press Agency/Global Look Press

Цунами угрожает Аляске в районе Восточных Алеутских островов вследствие мощного землетрясения. Об этом предупреждает Американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами.

Предупреждение выпущено для юга и полуострова Аляски, говорится в сообщении.

Землетрясение мощностью 7,4 произошло в понедельник, 19 октября, неподалёку от американского штата Аляска., о чём сообщила Геологическая служба США. Его магнитуда составила 7,5, согласно уточнённой информации, Эпицентр находился в 91 км к юго-востоку от города Санд-Пойнт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксирован в Кемеровской области в ночь на 18 октября. Эпицентр землетрясения находился примерно в 13 километрах к северо-западу от Киселёвска, седьмого по числу жителей города области