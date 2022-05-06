Найдено объяснение словам Турчака о том, что «Россия в Херсоне навсегда» Политолог Суздальцев нашёл объяснение словам Турчака о том, что «Россия в Херсоне навсегда»

Андрей Турчак / Фото Пресс-служба Совета Федерации РФ

Эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с NEWS.ru полагает, что заявление секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака о том, что «Россия в Херсоне навсегда», можно идентифицировать только в одном формате: Херсонская область, а с ней, возможно, позднее Запорожская и другие регионы юга Украины никогда в состав Украины не вернутся. По его мнению, местные жители сами решат, в каком статусе будут жить.

Какое-то время они будут жить в своеобразном статусе, таком, знаете, половина самоуправляемых, половина контролируемых регионов бывшей Украины. Торопиться никто с определением статуса не будет, — полагает политолог.

По его мнению, слова Турчака не стоит трактовать как возвращение в СССР. Собеседник выразил мнение, что области, которые находятся под контролем России, будут жить полнокровной экономической жизнью с РФ, Крымом, ЛНР и ДНР.

Границ каких-то не будет. Потенциал экономический будет использоваться и Россией, и этими областями, будет использоваться российский рынок. Это такая открытая социально-экономическая площадка, пока не до политики. Это не СССР, Советский Союз был федерацией, — подытожил Суздальцев.

Ранее Турчак заверил жителей Херсонской области, что «Россия здесь навсегда, в этом не должно быть никаких сомнений». Он подчеркнул, что РФ вместе с херсонцами будут совместно развивать регион.

Накануне первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак побывали в Донбассе. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что поездка по освобождённым городам получилась насыщенной.