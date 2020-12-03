«Надо ещё наращивать»: военный эксперт оценил возможности РФ в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/68d108d0-3561-11eb-9f39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация усилит военное присутствие в районе Чёрного моря в ответ на действия России. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков оценил военные возможности РФ и Альянса в регионе в свете заявления Столтенберга.

Состояние российского Черноморского флота «лучше, чем было шесть лет назад». Однако флот РФ в регионе всё ещё уступает по своим боевым возможностям группировке НАТО.

В первую очередь, турецкий флот по своему составу и численности превосходит российский, в первую очередь, по лётным кораблям. По количеству подводных лодок Турция тоже нас обходит. Это только по Турции. А ещё надо учитывать флоты Румынии, Болгарии и Греции, в сумме ситуация на Чёрном море не очень в нашу пользу. В целом, ситуация намного лучше, чем раньше, но надо ещё наращивать, — отметил эксперт в беседе с НСН.

В гипотетическом конфликте в акватории Чёрного моря российский флот не будет главной ударной силой страны. Эту роль на себя возьмут Воздушно-космические силы. При этом если НАТО применит все свои возможности, то у Москвы будут «большие проблемы», по мнению Сивкова.

Надо увеличивать количество подводных лодок, ракетных катеров, малых ракетных кораблей. Я мало себе представляю, зачем там нужно присутствие ракетного крейсера «Москва». Потому что такие корабли такого класса на Черноморском флоте убыточны, это корабль океанского класса, — заключил эксперт.

Как передавал NEWS.ru, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, комментируя реплику Столтенберга, заявил, что все действия России в районе Чёрного моря направлены исключительно на обеспечение безопасности страны.