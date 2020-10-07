Над Джебраилом водрузили флаг Азербайджана

https://static.news.ru/photo/0bf492ec-08c2-11eb-8bb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Солдаты Азербайджана водрузили флаг страны над городом Джебраил в Нагорном Карабахе.

Об этом рассказала в Twitter сотрудница культурной администрации Агстафинского района республики.

Незабываемый, радостный день, — отметила она.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве. Однако он не уточнил, кто примет участие в консультациях.