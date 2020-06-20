Начальник генштаба Греции пообещал сжечь турецких интервентов

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Начальник генерального штаба сил национальной обороны Греции Константинос Флорос пообещал, что страна ответит на любые агрессивные действия Турции и готова сжечь всех, кто вторгнется на территорию государства.

Генерал прокомментировал ситуацию в Эгейском море и на греко-турецкой границе у города Эврос, через который в Евросоюз попадают проходящие через Турцию беженцы. Флорос допустил возможность пограничного конфликта, если Анкара «пересечёт красные линии», пишет Gazeta.ru.

Того, кто ступит на греческую землю, мы вначале сожжем, а затем будем спрашивать, кто это, — пригрозил начальник генштаба.

Как писал NEWS.ru, по мнению экспертов, возможно обострение пограничных споров между Турицей и Грецией, когда ЕС откроет внешние границы. Минобороны Греции заявило, что страна готова к военному решению конфликтов с Турцией, но не хочет этого. Оба государства — члены НАТО.