На журналистку в Киеве напали во время прямого эфира про голодомор

https://static.news.ru/photo/6cccd60e-3204-11eb-be8c-fa163e074e61_660.jpg Виолетта Товкес Фото: violettatovkes/instagram.com

Журналистка украинского телеканала NewsOne подверглась нападению со стороны неизвестных во время прямого эфира у мемориального комплекса жертвам голодомора в Киеве.

На опубликованном телеканалом видео в YouTube видно, как журналистка Виолетта Товкес освещает мероприятия в День памяти жертв голодомора, который отмечается на Украине в последнюю субботу ноября.

Прямо в кадре на неё вдруг набрасывается неизвестный, который сначала выбил из её рук микрофон, а затем и поминальную свечу. После этого он оттолкнул корреспондента и ушёл. Шокированная произошедшим девушка подняла микрофон и принялась комментировать происходящее, призвав не оставить нападавшего безнаказанным.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила власти СССР в сокрытии данных о переписи населения в 1930-е годы, свидетельствовавших о миллионах смертей в результате искусственно созданного голода.

Голод в СССР 1932–1933 годов до сих пор оценивается в России и на Украине по-разному. Киев в последние годы активно обвиняет власти СССР в «геноциде украинцев» и называют произошедшее «голодомором». В Москве не согласны с тем, что массовый голод в СССР не был геноцидом и имел неизбирательный характер.