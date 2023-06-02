На западе Японии более 50 тысяч человек эвакуируют из-за тайфуна NHK: на западе Японии более 50 тысячам человек предписано эвакуироваться из-за тайфуна

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

На западе Японии 52,9 тысячи жителей города Увадзима получили от местных властей предписание об экстренной эвакуации. Причиной такого решения стало приближение тайфуна «Мавар». Об этом сообщает телеканал NHK.

По имеющимся данным, «Мавар» движется вдоль тихоокеанского побережья страны. В ряде регионов, включая Токио, идут сильные дожди, наблюдается риск схода оползней.

Также отмечается повышение уровня воды в реке города Тоехаси в центральной Японии выше пределов безопасных значений. В этой связи жители города получили предупреждение о возможности наводнения.

Скорость ветра в пределах тайфуна в настоящее время составляет 25 метров в секунду, его порывы достигают 35 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что из-за тайфуна «Мавар» власти Японии выдали предписание об экстренной эвакуации 46,2 тысячи жителей города Нандзе на юге страны.

До этого сообщалось, что «Мавар» надвигается на остров Гуам в США. Тайфун является мощнейшим за последние 20 лет. Проживающих на территории острова призвали спрятаться от стихийного бедствия, поскольку тропический циклон сопоставим с ураганом четвертой степени. Местным жителям было приказано эвакуироваться из низменных районов и укрыться в бетонных постройках.