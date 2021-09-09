На Западе прокомментировали смерть главы МЧС Зиничева

Читатели многих европейских изданий отреагировали в Интернете на смерть 55-летнего главы МЧС России Евгения Зиничева: он погиб, спасая сорвавшегося со скалы кинорежиссёра во время учений ведомства в районе Норильска.

Они (русские — NEWS.ru) такие. Когда горел торговый центр в Кемерове, они стихийно бросились спасать других. <...> Новая Европа таких понять не может, — написал пользователь под ником 1001, комментируя публикацию в болгарской газете «Дневник».

Читатели британской Daily Mail восхитились мужеством министра, отметив, что не каждый политик рискнул бы своей жизнью ради спасения другого.

По ряду причин я не могу представить, чтобы кто-то из нашего правительства так поступил, — прокомментировал Truth_Reason.

Интересно, кто из наших политиков рискнул бы жизнью ради спасения другого человека, — добавил Octopussy.

Немцы в комментариях под статьёй Die Welt даже поспорили на тему того, смог бы их министр так поступить.

Этого бы не случилось с немецким министром, — заявил Meinhart M.

На что Claus K. ответил, что министру «не хватило бы смелости на такой шаг».

Ранее президент России Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

Зиничев погиб 8 сентября, спасая режиссёра Александра Мельника. Трагедия произошла на озере Лама в районе заповедного плато Путорана.

Согласно официальной версии, министр стоял на скале вместе с режиссёром, который выбирал точку съёмки для фильма об учениях. Мельник поскользнулся и сорвался в воду. Пытаясь его спасти, Зиничев прыгнул за ним, но ударился о каменный выступ. Оба пострадавших умерли в вертолёте по пути в больницу.