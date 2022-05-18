На Западе предупредили об опасности давать Украине «ложные надежды» Politico: ложная риторика Запада о поддержке Украины грозит затягиванием кризиса

Интересы Запада и Украины не идентичны, при этом риторика западных стран о полной поддержке Киева может дать ему «ложную надежду». Такая ситуации грозит Украине серьёзными последствиями, сообщает Politico.

Такие утверждения чреваты не только тем, что могут втянуть нас в ядерный конфликт. Они создают опасность того, что дадут Украине ложную надежду и затянут урегулирование кризиса. Нашу естественную симпатию к Украине не следует путать с полным совпадением интересов, — отметили авторы публикации.

Её подготовили профессор Бирмингемского университета Патрик Портер, директор по политическим вопросам американского аналитического центра Defense Priorities Бенджамин Фридман и старший научный сотрудник Института Катона Джастин Логан.

Они считают, что на Западе дела расходятся со словами, поскольку Украине выгодна эскалация, а страны НАТО, которые благоразумно опасаются России, сопротивляются этому. Когда с Запада звучат заявления о полном совпадении его интересов и Киева, они способны подпитывать «мечты украинцев о полной победе». Украина может пострадать, если поддержки, на которую там рассчитывают, не окажется, подчеркнули эксперты.

Ранее стало известно, что телеведущий Евгений Попов заявил: Запад допустил три ошибки в процессе выстраивания политических отношений с Россией — не учёл порядок действий российской власти, народа и исторический опыт страны. По его мнению, Россию втянули в настоящую войну, которая будет продолжаться ещё много времени.