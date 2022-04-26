На воинскую часть в Приднестровье зафиксирована террористическая атака Совбез Приднестровья зафиксировал три террористические атаки в республике

В Приднестровье зафиксировали три факта террористических атак, сообщили власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики, передаёт РИА Новости. Отмечается, что пострадали здание Министерства госбезопасности в Тирасполе, воинская часть в Парканах и вышки радиотелецентра вблизи посёлка Маяк, который транслировал российское радио. На фоне атак в непризнанной республике был установлен «красный» уровень террористической опасности.

В ПМР введён «красный» уровень террористической опасности, он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, сообщил лидер ПМР Вадим Красносельский, — передаёт РИА Новости.

В Парканах располагаются отдельная бригада особого назначения «Днестр» и отдельный инженерно-сапёрный батальон МО Приднестровья (в/ч 80691). В республике после 1995 года размещается оперативная группа российских войск.

26 апреля в Приднестровье в расположенном в посёлке Маяк радиоцентре произошёл взрыв. По данным МВД республики, центр ретранслировал российское радио. Информации о пострадавших в результате ЧП пока не поступало.

Накануне у Министерства госбезопасности в Тирасполе прогремели несколько взрывов, после которых на месте происшествия были обнаружены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубусы от противотанковых гранатомётов. У домов напротив здания министерства ударной волной выбило стёкла. Кишинёв расценил произошедшее как способ дестабилизировать обстановку в регионе и стране.