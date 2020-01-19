https://static.news.ru/photo/4cccb318-3adb-11ea-b80c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Представитель Бюро по расследованию авиапроисшествий Ирана, ведущий дело о крушении украинского самолёта Boeing в Тегеране, может посетить Украину в течение недели.

Следователь намерен встретиться с украинскими коллегами для обсуждения деталей и побывать в лаборатории по расшифровке бортовых самописцев, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление Совета по безопасности на транспорте Канады.

Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 176 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт.