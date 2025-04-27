На Украине заявили о странной детали во время встречи Трампа и Зеленского Макрон демонстративно не пожал руку Трампу в Ватикане

Фото: AP/ТАСС

Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, президент США Дональд Трамп

Президент Франции Эммануэль Макрон не пожал руку американскому коллеге Дональду Трампу во время встречи в Ватикане, пишет украинское издание «Страна.ua». При этом украинский президент Владимир Зеленский удостоился такого приветствия.

На кадрах заметно, что Макрон сердечно здоровается с Зеленским и долго держит его за руку. После этого ладонь протягивает президент США, но Макрон так и не прикасается к ней, — пишет издание.

До этого лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Макрон должен уйти в отставку после унижений американского лидера. По мнению политика, глава государства «подорвал доверие», когда его фактически проигнорировали на переговорах. Так он отреагировал на то, что изначально в зале стояли три стула, предназначенные для участников встречи, включая Макрона. Однако в процессе подготовки один из стульев убрали, оставив места только для американского и украинского президентов.

Тем временем российский политолог Сергей Марков выразил мнение, что Трамп изменился после встречи с Владимиром Зеленским. По его словам, глава Белого дома после этого два раза обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Украине.