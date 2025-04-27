«Подорвал доверие»: Макрона призвали уйти в отставку после унижений Трампа Николя Дюпон-Эньян потребовал досрочных выборов после унижения Макрона Трампом

Фото: Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон должен уйти в отставку после унижений американского лидера Дональда Трампа в Ватикане, заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в своем аккаунте в соцсети Х. По мнению политика, глава государства «подорвал доверие», когда его фактически проигнорировали на переговорах.

От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы! — написал Дюпон-Эньян.

Причиной резкой реакции политика стало выложенное в сеть видео, опубликованное Белым домом. На публикации запечатлена подготовка к переговорам Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Изначально в зале стояли три стула, предназначенные для участников встречи, включая Макрона. Однако в процессе подготовки один из стульев убрали, оставив места только для американского и украинского президентов.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился поведением Макрона, который положил руку на плечо Зеленскому во время похорон папы Франциска. По мнению политика, такой жесть был намеком на отказ от мирных инициатив Трампа.