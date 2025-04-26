Поведение Макрона и Зеленского в Риме возмутило политика из Франции Филиппо: Макрон намекнул Зеленскому о необходимости отказаться от плана Трампа

Поведение главы Франции Эммануэля Макрона, положившего руку на плечо президенту Украины Владимиру Зеленскому во время похорон папы римского Франциска, возмутило лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который написал об этом гневный пост в социальной сети X. По его мнению, так украинскому главе намекнули на то, что он должен отказаться от продвигаемых американским президентом Дональдом Трампом мирных инициатив.

В Ватикане Макрон не смог не подойти и не положить лапу на плечо Зеленскому, − высказался Филиппо.

Ранее встреча Трампа и Зеленского в Риме привела к критике со стороны ирландского журналиста Чея Боуза, который напомнил, что украинский лидер обещал завершить кризис, но сейчас лишь проигрывает в противостоянии с Россией. Потерпевшая поражение сторона не может заявлять о каких-либо условиях, напомнил Боуз.

Однако сам Зеленский положительно охарактеризовал встречу с главой Белого дома в Ватикане, назвав ее хорошей. Украинский лидер заявил, что состоявшаяся беседа имеет все шансы «стать исторической». Стороны во время общения смогли обсудить многие вопросы, к примеру, режим полного прекращения огня, уточнил президент Украины.