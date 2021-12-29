На Украине заявили о нарушении Зеленским девяти статей конституции

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Резкий рост тарифов ЖКХ будет иметь самые негативные последствия для экономики Украины. Такое мнение высказала эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно в эфире телеканала «Украина 24».

По её мнению, такое серьёзное удорожание коммунальных ресурсов станет непосильной ношей для украинского бизнеса. Водоканалы уже подняли тарифы. Самый большой тариф будут иметь жители Бердянска, Запорожья и Умани. К примеру,...