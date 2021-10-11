На Украине заявили, что встреча с Путиным поставит Зеленского «в шпагат»

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что возможная встреча встреча президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским поставит последнего «в шпагат». По его словам, переговорная позиция России сейчас очень сильная. Об этом пишет «Обозреватель».

Сначала повестка дня позиции Украины, а потом уже встреча. Иначе можем получить реальную дестабилизацию. Путин сознательно будет встречаться, чтобы потом запустить волну цунами — дестабилизации в Украине, — считает Климкин.

По его словам, российский лиде будет встречаться с Зеленским только если получит от этого какую-либо выгоду. Он также выразил мнение, что Путин постарается усилить зависимость Украины от России. В частности, речь идёт об энергетической сфере. Климкин также заявил, что из-за рекордного повышения мировых цен на природный газ переговорная позиция президента РФ очень сильна.

При этом экс-глава МИД Украины посоветовал президенту страны перед встречей согласовать свою переговорную позицию как с гражданами государства, так и с зарубежными партнёрами, «в первую очередь, с американцами». По его словам, такие шаги могут «связать руки» Путину.

Но такая встреча действительно будет очень сложной для Зеленского и поставит его на шпагат, поскольку значительная часть украинского общества по определению воспримет это как предательство, — заключил Климкин.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал возможную встречу Путина и Зеленского фразой из романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» рассказал, как может состояться встреча двух президентов в нынешних условиях.