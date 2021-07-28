На Украине запросили арест Януковича и его сына

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура запросили в Высшем антикоррупционном суде заочный арест бывшего президента страны Виктора Януковича и его сына Александра по делу о незаконном захвате резиденции в Межигорье. Об этом говорится в Telegram-канале «НАБУ».

Отмечается, что Янукович и его сын подозреваются в захвате резиденции в Межигорье путём злоупотребления служебным положением. Данное уголовное дело расследуется с 2019 года. Материалы дела насчитывают более 1,5 тысячи томов.

Ранее Янукович и его сын Александр выиграли суд против Совета Евросоюза по делу о продлении заморозки активов в 2019 году. Суд ЕС постановил, что Совет Евросоюза «не удостоверился в том, соблюдают ли украинские власти право на защиту указанных лиц в рамках данной уголовной процедуры». Исходя из этого, решение о сохранении этих лиц в санкционных списках суд назвал ошибочным и аннулировал акты, направленные против Януковича и его сына. При этом решение суда не означает, что с бывшего президента Украины сняли санкции.