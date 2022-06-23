На Украине заметили раскол общества из-за гомофобии Арестовича

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев. Украина. Архивное фото

На Украине существует раскол общества, о чём говорит столкновение гомофобской позиции советника главы офиса президента Алексея Арестовича с ЛГБТ-сообществом, сообщает Live 24 со ссылкой на британское издание. Как отмечается, этот скандал дал Евросоюзу понять, что не все граждане страны согласны с его ценностями.

Дебаты о правах ЛГБТ наталкиваются на разлом в украинском обществе, как и во многих постсоветских странах. Опрос, проведённый в мае, показал, что только 24% украинцев поддерживают однополые браки по сравнению с 4% шесть лет назад, — пишет издание.

Журналисты считают, что Алексей Арестович начал терять популярность, которую получил в начале военной операции на Украине.

Конфликт начался с его заявления о том, что любые однополые отношения — это, скорее, отклонение от нормы. Представители украинского ЛГБТ-сообщества «КиевПрайд» ответили, что могут только посочувствовать советнику и считают отклонением от нормы его явно гомофобские настроения.

Тогда Алексей Арестович опубликовал в соцсетях свою фотографию в женском платье и в парике и потребовал быть толерантными. На этом снимке, который датирован еще 2012 годом, политик снимается в украинской комедии «Не бойся, я рядом!», в которой исполнил роль Люси Зайцевой.