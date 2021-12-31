На Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаров

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ввело предельную наценку на добытый на Украине газ на уровне 25%. Она касается ассоциаций, которые производят социально значимые товары — хлеб, муку, молочную продукцию, подсолнечное масло, яйца и курятину, сообщил министр Роман Лещенко в Facebook.
Подписанный сторонами меморандум
Определён оптимальный предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки к цене природного газа собственной добычи на уровне не более 25% для удовлетворения потребностей субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является производство социально важных продовольственных товаров, — пояснил Лещенко.
Ранее стало известно, что Украина оказалась в кризисной ситуации из-за действий правительства, заявил бывший министр внутренних дел страны Анатолий Могилёв. В результате закрытия заводов, фабрик, хлебопекарен люди остаются без работы, а значит, без средств к существованию, что ведёт к недовольству населения и назреванию социального взрыва, пояснил генерал-полковник.