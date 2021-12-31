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На Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаров

На Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для производителей хлеба и молока
01:14, 02 января 2022
На Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ввело предельную наценку на добытый на Украине газ на уровне 25%. Она касается ассоциаций, которые производят социально значимые товары — хлеб, муку, молочную продукцию, подсолнечное масло, яйца и курятину, сообщил министр Роман Лещенко в Facebook.

Подписанный сторонами меморандум появился после того, как правительство страны обязало газодобывающие компании продавать на бирже 20% добытого в стране газа.

Определён оптимальный предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки к цене природного газа собственной добычи на уровне не более 25% для удовлетворения потребностей субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является производство социально важных продовольственных товаров, — пояснил Лещенко.

Ранее стало известно, что Украина оказалась в кризисной ситуации из-за действий правительства, заявил бывший министр внутренних дел страны Анатолий Могилёв. В результате закрытия заводов, фабрик, хлебопекарен люди остаются без работы, а значит, без средств к существованию, что ведёт к недовольству населения и назреванию социального взрыва, пояснил генерал-полковник.

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