На Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаров

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Энергетики предупредили Британию о самом высоком уровне «топливной бедности» с 1996 года. Речь идёт об очень высоких счетах за электроэнергию, которые не в состоянии оплачивать всё больше домохозяйств, говорится в статье Observer.

По данным издания, «топливной бедностью» затронуты уже около четырёх миллионов домов. Причём произошло это ещё до того, как всплеск цен на мировом рынке вызвал повышение тарифов на электроэнергию в октябре....