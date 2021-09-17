На Украине введены санкции против участников выборов в Госдуму из Крыма

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести санкции в отношении участников избирательного процесса по голосованию на выборах в Госдуму России, которое было организовано в Крыму, а также для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов, сообщает ТАСС.

Большинство введённых сегодня СНБО санкций касаются лиц, причастных к организации и проведению выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, — цитирует его агентство.

Данилов добавил, что на этих территориях никто не имеет права проводить выборы. Санкции касаются членов избирательных комиссий, кандидатов, агитаторов и наблюдателей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина на данный момент не может легитимизировать двойное гражданство из-за принудительной российской паспортизации на территории Крыма и Донбасса. В доказательство своих слов Зеленский намекнул на «агрессивные» действия со стороны России.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.