На Украине сообщили о последнем шансе США нанести удар по России Кива: США могут перевыпустить долларовые купюры, чтобы навредить России

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

США могут попытаться нанести вред России. перевыпустив долларовые купюры. Такое предположение сделал бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. По его мнению, это последняя возможность для Вашингтона каким-то образом оказать влияние на Москву, однако такая мера способна нанести урон всей мировой экономике.

Вашингтон может использовать свою последнюю возможность для дестабилизации ситуации в России, нанесения ущерба мировой экономике и возможности частичного списания своих долгов — объявить о начале выпуска новых долларовых банкнот и начать обмен на старые по удобным для себя правилам, — написал Кива в своем Telegram-канале.

Экс-депутат добавил, что подобные действия способны создать проблемы для граждан, которые держат свои сбережения в американской валюте. По мнению Кивы. в настоящее время россиянам разумнее хранить деньги в рублях.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что влияние Соединённых Штатов в экономике и политике сокращается, а уход от доллара является мировой тенденцией, однако он не исчезнет с мировой арены, так как речь идёт о расчётной единице. Он напомнил, что на данный момент США удерживают статус лидирующей экономики мира, но даже если Китай займёт это место, Вашингтон сохранит доминирующие позиции.