На Украине рассказали об отсутствии поддержки ПЦУ у народа
Александр Чеков
Александр Чеков
16:33, 06 октября 2021
Митрополит Епифаний и вселенский патриарх ВарфоломейФото: pomisna.info
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У Православной церкви Украины (ПЦУ) нет большой паствы, а без господдержки она «буксует». Об этом заявил РИА Новости управляющий делами Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бoриспольский и Брoварской Антоний (Пакaнич), комментируя визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев.
Патриарх Варфоломей был на Украине в августе, он участвовал в праздничных мероприятиях по случаю 30-летия независимости государства. При этом он уклонялся от встреч с прихожанами УПЦ.
Данный момент в очередной раз засвидетельствовал один непреложный факт — у ПЦУ нет большой паствы, — заявил Антоний.
Он добавил, что весь православный мир увидел, что за его решением легализовать раскольников не стоит желание украинского народа, и у такого шага в реальности мизерная поддержка. Для функционирования ПЦУ, уверен митрополит, ей необходимо содействие государства.
В 2018 году в Киеве прошёл так называемый объединительный собор, инициаторами которого выступили Варфоломей и бывший тогда президентом страны Пётр Порошенко. В рамках этого собора две раскольнические организации создали единую структуру — Православную церковь Украины. Она получила от патриарха Константинопольского томос об автокефалии.
Ранее митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что вселенский патриарх Варфоломей своим визитом в Киев отработал заказ Соединённых Штатов.