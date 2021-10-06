На Украине рассказали об отсутствии поддержки ПЦУ у народа

У Православной церкви Украины (ПЦУ) нет большой паствы, а без господдержки она «буксует». Об этом заявил РИА Новости управляющий делами Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бoриспольский и Брoварской Антоний (Пакaнич), комментируя визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев.

Патриарх Варфоломей был на Украине в августе, он участвовал в праздничных мероприятиях по случаю 30-летия независимости государства. При этом он уклонялся от встреч с прихожанами УПЦ.

Данный момент в очередной раз засвидетельствовал один непреложный факт — у ПЦУ нет большой паствы, — заявил Антоний.

Он добавил, что весь православный мир увидел, что за его решением легализовать раскольников не стоит желание украинского народа, и у такого шага в реальности мизерная поддержка. Для функционирования ПЦУ, уверен митрополит, ей необходимо содействие государства.

В 2018 году в Киеве прошёл так называемый объединительный собор, инициаторами которого выступили Варфоломей и бывший тогда президентом страны Пётр Порошенко. В рамках этого собора две раскольнические организации создали единую структуру — Православную церковь Украины. Она получила от патриарха Константинопольского томос об автокефалии.

Ранее митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что вселенский патриарх Варфоломей своим визитом в Киев отработал заказ Соединённых Штатов.