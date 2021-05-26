На Украине радикалы сожгли макет Кремля возле посольства России

https://static.news.ru/photo/bf65e694-be27-11eb-9126-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Радикалы подожгли картонный макет Кремля у здания российского посольства в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Сотрудники Нацгвардии предупредили нарушителей, что их намерения угрожают общественному порядку, затем они вмешались в действия радикалов и потушили пламя. В ходе своей акции протестующие вывесили около российского посольства фотографии убитых людей. Радикалы заявили, что повторят нападение.

16 мая у здания российского посольства в Киеве прошла протестная акция, в которой участвовали около 20 человек, в том числе бывший депутат Верховной рады Борислав Берёза. Протестующие были недовольны действиями движения ХАМАС, которое будто бы получает помощь из Москвы. В ходе акции звучали антироссийские лозунги. 21 мая российские дипломаты направили ноту протеста из-за этой акции у здания дипломатического ведомства.

В апреле радикалы пришли к российскому консульству в Одессе. Они были недовольны эскалацией конфликта в Донбассе. Протестующие были одеты в камуфляжную форму, вооружены фаерами и выкрикивали провокационные лозунги. По всей видимости, собравшиеся считали, что Россия виновата во всех внутренних проблемах страны.