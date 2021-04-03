«Смерть врагам»: в Одессе радикалы устроили митинг у консульства РФ

https://static.news.ru/photo/48b5b110-9491-11eb-8bc8-96000091f725_660.jpg Фото: odessa.mid.ru

В Одессе радикалы устроили акцию протеста у российского консульства. Ролик с места событий очевидцы опубликовали в Facebook.

Уточняется, что митинг связан с эскалацией конфликта в Донбассе. Радикалы вооружились фаерами — как можно разглядеть на видео, над местом акции поднимается густой сизый дым. Рядом с протестующими дежурит полиция, однако пока в происходящее не вмешивается. Люди выкрикивают провокационные лозунги. По всей видимости, они считают, что Россия виновата во внутренних проблемах страны.

Слава нации! Смерть врагам! Украина превыше всего! — кричат митингующие.

Отмечается, что пикетчики одеты в камуфляжную одежду. Митингующие также требуют ужесточить санкции против председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, уточняет Lenta.ru.

Тем временем ВС Украины (ВСУ) размещают вооружение и технику в жилых районах населённых пунктов, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее NEWS.ru писал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов посоветовал российским властям заниматься благосостоянием своих регионов, «пока это их территория».