На Украине призвали власти Грузии проявить гуманность к Саакашвили

Экс-президент Украины Леонид Кучма обратился к властям Грузии с просьбой руководствоваться принципами гуманизма в ситуации вокруг бывшего президента их страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает портал «Гордон».

Кучма назвал Саакашвили сложной и многогранной личностью и заявил, что все стороны должны проявить «максимальную взвешенность и настоящую мудрость». Он надеется, что власти Украины не поступятся интересами «своего гражданина Саакашвили».

Я очень хочу, чтобы руководство Грузии прежде всего видело в личности Михаила Саакашвили не своего политического оппонента, а признанного миром архитектора уникальных реформ. В значительной мере именно благодаря им Грузия приблизилась к европейским ценностям, среди которых абсолютно безусловной является гуманизм, — сказал Кучма.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. После задержания он объявил голодовку, выразив несогласие с обвинениями и посчитав себя политзаключённым. У себя на родине экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел. Саакашвили был заочно осуждён по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трём годам лишения свободы, во втором — к шести.

Также в настоящее время в суде рассматриваются дела, фигурантом которых является Саакашвили: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из государственного бюджета.