На Украине испугались нового Майдана

Украина может не пережить ещё один госпереворот — Майдан, считает глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, Украине не нужны «Майданы, за организацию которых платят деньги», но необходим процесс прогрессивного развития. Как отметил украинский политик, действующая власть должна изменить политический курс, или её сменят в ходе выборов.

Страна достаточно перетерпела и получила огромный ущерб от двух Майданов 2004–2005, 2013–2014 годов. Падение экономики, обеспечения социального уровня жизни в нашей стране началось в 2005 году после первого Майдана. После второго Майдана мы фактически угробили экономику, социальную сферу, — заявил Медведчук.

Он отметил, что если политический и экономический курс не изменятся, то необходимо провести досрочные парламентские и президентские выборы, чтобы появилась возможность изменить ситуацию в стране.