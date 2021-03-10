На Украине признали невозможность восстановления экономики страны

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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что экономика Украины за последние годы откатилась на 20 лет назад и теперь её не восстановить. По его словам, даже если украинский ВВП станет расти на 10% в год, то на возвращение к уровню 2013 года потребуется не менее десяти лет.

Ещё одна проблема — трудовые кадры, отметил Мураев в эфире телеканала «Наш».

Он добавил, что при попытке властей восстановить промышленность, выяснится, что специалисты уехали работать в Польшу, Венгрию и Италию.

Мураев считает, что Украину придётся восстанавливать с нуля, даже если прекратится конфликт в Донбассе и восстановятся отношения с Россией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если президент Владимир Зеленский останется в нынешней должности, Украина прекратит существование. Об этом заявил Евгений Мураев. Политик считает, что Зеленский «не понимает, что делает», а правительство отличает провальная экономическая политика. Страну «просто грабили, дав возможность американским спекулянтам заработать», подчеркнул Мураев.