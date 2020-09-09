Экс-депутат Рады назвал условие краха Украины

https://static.news.ru/photo/23c290cc-f2f6-11ea-aee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что если президент Владимир Зеленский останется в нынешней должности, Украина прекратит существование.

Такое мнение политик высказал в эфире телеканала «Наш», видео выпуска он разместил на YouTube-канале.

Мураев уверен, что Зеленский «не понимает, что делает». Политика украинского президента, по мнению экс-нардепа, может привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств», а те создадут внутри страны «карательную вертикаль».

Страны не будет, земли не будет, ничего не будет, — отметил Мураев.

Он также добавил, что украинское правительство отличает провальная экономическая политика. Страну «просто грабили, дав возможность американским спекулянтам заработать», подчеркнул Мураев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший соратник и помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал, как они на пару обманули российского президента Путина. Богдан раньше возглавлял офис президента Украины. По его мнению, они с Зеленским «много чего» наобещали Путину, но так ничего и не сделали.