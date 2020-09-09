Экс-депутат Рады назвал условие краха Украины

Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что если президент Владимир Зеленский останется в нынешней должности, Украина прекратит существование.
Такое мнение политик
Мураев уверен, что Зеленский «не понимает, что делает». Политика украинского президента, по мнению экс-нардепа, может привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств», а те создадут внутри страны «карательную вертикаль».
Страны не будет, земли не будет, ничего не будет, — отметил Мураев.
Он также добавил, что украинское правительство отличает провальная экономическая политика. Страну «просто грабили, дав возможность американским спекулянтам заработать», подчеркнул Мураев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший соратник и помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал, как они на пару обманули российского президента Путина. Богдан раньше возглавлял офис президента Украины. По его мнению, они с Зеленским «много чего» наобещали Путину, но так ничего и не сделали.
Добавьте наши новости в избранные источники