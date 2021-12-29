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На Украине предложили ввести санкции против строителей Крымского моста

СНБО Украины: премьер Шмыгаль настаивает на санкциях против строителей Крымского моста
23:30, 30 декабря 2021
На Украине предложили ввести санкции против строителей Крымского моста Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внёс в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по санкциям против компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что речь идёт и о российских строителях, и об иностранных, сообщает РИА Новости.

Это не только представители российских компаний, это и представители иностранных компаний, — отметил Данилов.

Под предлагаемые ограничения подпадают шесть физических лиц и 24 компании. Премьер также настаивал на применении персональных ограничений и других мерах к специалистам, которые осуществляют в Крыму «неправомерное судопроизводство» против граждан Украины.

Ранее стало известно, что Украина в настоящий момент не видит большого скопления российских военных у своих границ, а также не наблюдает угроз открытой «агрессии» со стороны России, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, пока нет необходимости вводить военное положение в стране.

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