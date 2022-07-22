На Украине предложили воровать российский газ Депутат Верховной Рады Разумков предложил воровать «излишки» российского газа

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Депутат и бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украине стоит начать воровать «излишки» российского газа, проходящего по транзитным трубопроводам через её территорию. По мнению политика, ситуация, когда власти страны прокачивают миллионы кубометров газа через Украину, а Киеву нечем заполнить собственные хранилища, является «парадоксальной». Он призвал разработать стратегический план развития отрасли совместно с «Нафтогазом», пишет URA.RU.

Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами, — рассказал Разумков.

Он при этом уточнил, что Украина должна сохранить транзитные обязательства перед своими партнёрами.

Бывший немецкий лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт ранее заявила, что Берлин должен прекратить экономическую борьбу с Москвой, поскольку Германия не способна выжить без российских энергоносителей. Она также согласилась с оценкой того, что Германия должна стать посредником между Москвой и Киевом для заморозки конфликта. По её словам, немецкая промышленность является конкурентоспособной благодаря дешёвым российским энергоресурсам.