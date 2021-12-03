На Украине объяснили причину мягкой позиции США по «Северному потоку — 2»

Президент США Джо Байден отказался препятствовать достройке «Северного потока — 2», поскольку опасался, что Германия выйдет из НАТО, заявил полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков. Хозяин Белого дома даже допустил, чтобы в Европе остались пустыми терминалы под сжиженный природный газ, отметил он в эфире телеканала «Наш».

Весь газ ушёл в Китай, а Россия заняла рынок Европы. В итоге дали немцам, чтобы немецкая экономика развивалась, заключив с ними меморандум [по «Северному потоку — 2»] <...>, для того, чтобы немцы не вышли с НАТО, — подчеркнул военный эксперт.

Стариков также обратил внимание, что прежде из Берлина звучали заявления о необходимости вывода ядерного оружия с американской авиабазы Рамштайн в ФРГ, но в настоящее время позиция поменялась.

Ранее стало известно, что законодатели США поступают неразумно, пытаясь ввести новые санкции против «Северного потока — 2», заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. Такие действия противоречат межгосударственным договорённостям, отметила она и выразила надежду, что попытки оспорить соглашение между Берлином и Вашингтоном прекратятся.