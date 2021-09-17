На Украине объяснили награждение Меркель орденом Свободы

Украинские власти объяснили награждение орденом Свободы канцлера Германии Ангелы Меркель. Высшая государственная награда была вручена, потому что правительство Меркель обеспечило многомиллионную помощь Украине, а также последовательно поддерживало санкции против России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на текст наградного листа.

В документе Меркель названа одним из наиболее благосклонных к Украине немецких политиков. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что общий объём финансово-технической и гуманитарной помощи правительства ФРГ Украине с 2014 года составил около €1,4 млрд.

Благодаря её личным посредническим усилиям в 2015 году удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение Российской Федерации на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку <...> санкционной политики по отношению к Москве, — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что орден Свободы, высшая государственная награда Украины, был вручён Меркель во время её визита в Киев в конце августа. Украинские журналисты раскритиковали это решение, заявив, что Меркель не дала гарантий сохранения транзита российского газа в Европу и не содействовала получению крупной компенсации за потерю транзита — $250 млн и €1 млрд инвестиций. В связи с этим журналисты назвали вручение ордена «позором» для страны.