Встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель поставила крест на мечте Киева о сохранении транзита российского газа в Европу, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на украинские СМИ.

По мнению украинских журналистов, итоги прошедшей встречи являются позором для Киева.

Действие газового контракта с Россией истекает в 2024 году. Украина надеялась продлить контракт ещё на 15 лет, однако канцлер не пообещала ничего конкретного, только высказала общие слова о поддержке. Теперь Киеву непонятно, кто будет предоставлять гарантии экономической безопасности Украины после 2024 года.

Мы были «за бортом» с обеих сторон. Никто не будет давить на Россию, чтобы она заключила невыгодный для неё контракт, — пишут журналисты.

Также рухнули планы Украины на получение крупной компенсации за потерю транзита — $250 млн и €1 млрд инвестиций. По мнению журналистов, Меркель и президент США Джо Байден за спиной у Зеленского заключили сделку, выгодную Западу, а не Украине.

За всё это Зеленский наградил Меркель орденом Свободы — высшей наградой для иностранцев. Какой позор! — раскритиковали ситуацию киевские журналисты.

Переговоры Меркель и Зеленского прошли 22 августа в Киеве. На встрече лидеры двух стран обсудили, в числе прочего, строительство газопрoвода «Северный поток — 2» из России в Германию. Зеленский назвал проект опаcным с точки зрения Киева. По словам президента, Украина раcценивает его как геополитическое оружие.