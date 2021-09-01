На Украине назвали главную интригу визита Зеленского в США

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что главной интригой встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена будет их общение тет-а-тет. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что американцы очень интересно выстроили программу пребывания Зеленского. Сначала он встречается с министрами и «входит в суть дела», а потом уже будет общаться с Байденом.

Я считаю, что главное в этом визите, если хотите, единственная интрига — это тет-а-тет. Я думаю, он будет час плюс-минус, чем больше, тем лучше, на самом деле, — считает Климкин.

Он добавил , что Байден хочет понять, есть ли у Зеленского стратегия и политическая воля её выполнить. Впрочем, экс-министр уверен, что Зеленский «не вернётся из США с пустыми руками».

Ранее сообщалось, что Байден проведёт переговоры с Зеленским, однако совместной пресс-конференции не будет. Это следует из расписания американского лидера, распространённого пресс-службой Белого дома. Как отмечается, следом за переговорами в расписании Байдена — еженедельный экономический брифинг. Зеленский находится в Вашингтоне с 31 августа.