https://static.news.ru/photo/77ae16de-bc88-11e9-b239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Инцидент произошёл в городе Хмельницкий. Радикалы заметили в одном из кафе мужчину в рубашке с нашивками в виде российского флага и герба, серпа и молота и надписью «ОМОН».

Радикалы потребовали от соотечественника немедленно снять рубашку, однако тут же стали срезать нашивки ножом. Они заявили, что купят украинцу жёлто-голубую рубашку, отмечает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.