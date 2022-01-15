На Украине начала действовать новая языковая норма

Норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступила в силу на Украине с 16 января. Она регламентирует его использование в сфере печатных СМИ, напомнил об этом в Facebook уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.

Шестнадцатого января — новый этап имплементации норм языкового закона, который, безусловно, обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного. Украинского действительно становится больше, — написал он.

Новые правила предусматривают, что распространение по подписке печатных изданий на других языках допускается при условии возможности подписки на государственном языке. Теперь, когда СМИ выходит на иностранном языке, оно должно представить и экземпляр на украинском. До июля 2024 года действуют исключения — новые правила не касаются региональных изданий на крымско-татарском языке и языках стран ЕС.

Ранее стало известно, что печатные СМИ на Украине начнут массово закрываться, потому что жителям страны будет некомфортно читать новости исключительно на украинском языке, заявил депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман. Он отметил, что граждане страны не очень много от этого потеряют, так как местная публицистика оставляет желать лучшего.