Вассерман предрёк закрытие украинских СМИ из-за закона о русском языке

Печатные СМИ на Украине начнут массово закрываться, потому что жителям страны будет некомфортно читать новости исключительно на украинском языке, заявил депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман. Он отметил, что граждане страны не очень много от этого потеряют, так как местная публицистика оставляет желать лучшего, пишет «ПолитРоссия». Так парламентарий прокомментировал решение Киева, согласно которому местные СМИ обязаны печатать хотя бы половину своего тиража на украинском.

Думаю, что такая попытка задушить русский язык убьёт львиную доли СМИ Украины. При таком требовании — выпускать половину тиража на украинском языке — значительную часть газет просто перестанут читать, — пояснил Вассерман.

По словам депутата, чтобы продолжить читать украинскую прессу, местным жителям понадобится выучить язык. Вассерман отметил, что его всё больше искусственно усложняют, делая похожим на воровской диалект, который не сразу может понять непросвещённый человек.

Тем не менее, добавил публицист, выучить украинский язык несложно. Проблема заключается в том, что украинцы просто не захотят читать новости и другую информацию на непривычном для них языке.

В соответствии с новым законом, который вступит в силу на Украине с 16 января, изданиям необходимо печатать не менее половины своего тиража на украинском языке.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости переименовать два десятка населённых пунктов в стране. Чиновник пояснил, что они носят русскоязычные названия и это не соответствует нормам госязыка.