На Украине мужчину оштрафовали на $155 за лайк под гербом СССР

В Сумской области Украины местного жителя, поставившего в социальной сети «Одноклассники» лайк под изображением герба СССР и разместившего это изображение на своей странице, приговорили к штрафу в 4250 гривен (около $155). Мужчина на суде признал свою вину, сообщает ТАСС.

Утвердить соглашение о признании вины, которое было заключено 7 декабря 2021 года между начальником отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и государственной пограничной службой Сумской областной прокуратуры, обвиняемым и его защитником, — говорится в приговоре.

По данным судебных материалов, публикация представляла собой «агитационную открытку на чёрном фоне с изображением, похожим по „строению“ на советский герб». Следствие квалифицировало дейcтвия мужчины как «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью наcильственной смены или свержения конституционного cтроя или захвата государственной власти».

Закон о декоммунизации, включающий запрет на использование советских символов, действует на Украине с 2015 года. За изготовление и распространение коммунистической символики грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на пять лет.

Ранее на Украине возбудили уголовные дела за использование советской символики. Украинская полиция возбудила три уголовных дела за использование советских флагов во время проведения праздничных мероприятий 8 и 9 мая.