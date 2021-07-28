На Украине легкомоторный самолёт упал на частный дом

Легкомоторный спортивный самолёт упал на частный дом в Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщили на сайте Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент
Спасатели локализовали возгорание. Выясняются причины авиакатастрофы.
Ранее небольшой самолёт упал в аэропорту Траки (Truckee-Tahoe Airport) в США всего через несколько минут после взлёта. По данным официальных лиц, на борту было два человека, один погиб. Второй, вероятно, успел покинуть самолёт с парашютом. В аэропорту сообщили, что самолёт упал в двух километрах от аэропорта, в лесу.