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На Украине легкомоторный самолёт упал на частный дом

15:02, 28 июля 2021
На Украине легкомоторный самолёт упал на частный дом
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Легкомоторный спортивный самолёт упал на частный дом в Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщили на сайте Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошёл вблизи села Шепаровцы Коломыйского района. В результате падения спортивного лайнера погибли четыре человека. На месте трагедии находятся полицейские. Они идентифицируют тела погибших. Пока информации о том, что внутри дома были дети, не было.

Спасатели локализовали возгорание. Выясняются причины авиакатастрофы.

Ранее небольшой самолёт упал в аэропорту Траки (Truckee-Tahoe Airport) в США всего через несколько минут после взлёта. По данным официальных лиц, на борту было два человека, один погиб. Второй, вероятно, успел покинуть самолёт с парашютом. В аэропорту сообщили, что самолёт упал в двух километрах от аэропорта, в лесу.

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