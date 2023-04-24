На Украине предрекли ВСУ потерю двух ключевых городов Бывший советник Кучмы Соскин: ВСУ потеряют Славянск и Краматорск после сдачи Артемовска

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале, что после поражения в Артемовске Вооруженные силы Украины понесут еще ряд потерь. По его словам, ВСУ могут оставить Славянск и Краматорск. Он добавил, что в результате действий ВС РФ вся Донецкая область перейдет под контроль Москвы.

Сдавать Артемовск невозможно, потому что следующими целями становятся Славянск, Краматорск. Это два достаточно больших города. Константиновка. И потеря полностью Донецкой области со всеми вытекающими последствиями, — сказал Соскин.

Он также призвал жителей Запорожья уезжать из города.

Ранее газета El Mundo сообщила, что Украина вывела большую часть сил из Артемовска. По данным издания, основная масса техники также покидает Артемовск, так как город выполнил «свою миссию для Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил в интервью Al Arabiya, что ВСУ не оставят попыток удержать Артемовск, так как потеря города может открыть российским войскам плацдарм для наступления. По его словам, ситуация в городе остается сложной, но военные не думают отступать.