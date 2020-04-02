На Украине число заболевших коронавирусом выросло до 942

https://static.news.ru/photo/1b5cb672-7594-11ea-bdeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число заболевших коронавирусом на Украине выросло 942. За сутки в стране было зарегистрировано 138 новых случаев инфицирования.

По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев, — сообщает Минздрав Украины в Facebook.

За сутки в Центр общественного здоровья страны поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. С начала года таких сообщений было 4404, информирует RNS .

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Киев рассчитывает получить $165 млн от организации для борьбы с коронавирусом.