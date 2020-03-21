https://static.news.ru/photo/4fcb6192-6b8a-11ea-9593-fa163e074e61_660.jpg Фото: UA.National.Police/Facebook

На Украине завели уголовное дело на жителя Житомира, который заболел коронавирусом и возил туристов в Австрию. Об этом сообщили правоохранители.

Мужчина мог потенциально заразить более 30 человек. Минздрав устанавливает их контакты.

Проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно на Украину, — цитирует сообщение РИА Новости.

Мужчину подозревают в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний. По украинским законам ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Отмечается, что 56-летний мужчина стал первым жителем Житомира, который заболел коронавирусом. Для госпитализации больного медикам пришлось прибегнуть к помощи полиции, поскольку мужчина отказывался ложиться в больницу. Незадолго до этого он вернулся из Австрии.

Как ранее писал NEWS.ru, жительницу Киева осудили за нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.