На Украине завели уголовное дело на жителя Житомира, который заболел коронавирусом и возил туристов в Австрию. Об этом сообщили правоохранители.
Мужчина мог потенциально заразить более 30 человек. Минздрав устанавливает их контакты.
Проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно на Украину, — цитирует сообщение РИА Новости.
Мужчину подозревают в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний. По украинским законам ему грозит до трёх лет лишения свободы.
Отмечается, что 56-летний мужчина стал первым жителем Житомира, который заболел коронавирусом. Для госпитализации больного медикам пришлось прибегнуть к помощи полиции, поскольку мужчина отказывался ложиться в больницу. Незадолго до этого он вернулся из Австрии.
Как ранее писал NEWS.ru, жительницу Киева осудили за нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.