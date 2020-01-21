https://static.news.ru/photo/b4d3dd74-3c48-11ea-bdf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Dake Kang/ТАСС

На Тайване, в китайском городе Тяньцзинь и восточной провинции Чжэцзян, зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщают местные власти.

Первой заболела 50-летняя женщина, которая работала в городе Ухань. Когдатона вернулась на Тайвань, сразу обратилась к сотрудникам карантинной службы аэропорта. В настоящий момент она находится под наблюдением врачей.

Комитет по вопросам здравоохранения города Тяньцзинь сообщил, что по состоянию на 13:00 мск 21 января в городе подтверждено 2 случая заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что не стоит паниковать в связи с распространением китайского смертельного коронавируса, однако, отметил, что ситуация серьёзная.