На Тайване, в китайском городе Тяньцзинь и восточной провинции Чжэцзян, зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщают местные власти.
Первой заболела 50-летняя женщина, которая работала в городе Ухань. Когдатона вернулась на Тайвань, сразу обратилась к сотрудникам карантинной службы аэропорта. В настоящий момент она находится под наблюдением врачей.
Комитет по вопросам здравоохранения города Тяньцзинь сообщил, что по состоянию на 13:00 мск 21 января в городе подтверждено 2 случая заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.
Как ранее писал NEWS.ru, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что не стоит паниковать в связи с распространением китайского смертельного коронавируса, однако, отметил, что ситуация серьёзная.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен