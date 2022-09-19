На Тайване произошло второе землетрясение за сутки На Тайване произошло новое землетрясение магнитудой 5,9

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова, передает ТАСС. Это второе ЧП за последние двое суток. Его зарегистрировали 19 сентября в 10:07 по местному времени (05:07 мск).

Эпицентр подземных толчков находился в 69 километрах на юго-запад от города Хуалянь одноименного уезда на восточном побережье острова. Очаг залегал на глубине 13,4 километра.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,9 на Тайване. Еще 142 человека пострадали. Оно произошло 18 сентября в 14:44 по местному времени (09:44 мск).

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в уезде Хуалянь — 76. В уезде Тайдун пострадали 55 человек, в городе Гаосюн — четверо, еще по двое пострадавших в Синьбэе, Таоюане и уезде Пиндун. Также один человек пострадал в уезде Цзяи.

Сейсмологи в результате произошедшего не исключили новых толчков магнитудой выше 5.