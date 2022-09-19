Один человек погиб в результате серьезного землетрясения на Тайване Один человек погиб, 142 пострадали в результате землетрясения на Тайване

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Один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,9 на Тайване. Еще 142 человека пострадали. Об этом сообщила газета United Daily News. Землетрясение произошло 18 сентября в 14:44 по местному времени (09:44 мск).

По информации издания, эпицентр землетрясения располагался в уезде Хуалянь на восточном побережье острова. Очаг залегал на глубине 10 километров. За день до этого землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в уезде Тайдун на эго-востоке Тайваня.

По состоянию на 23.00 18 сентября (18.00 мск) в результате землетрясения погиб один человек, 142 получили травмы, - говорится в сообщении United Daily News.

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в уезде Хуалянь - 76. В уезде Тайдун пострадали 55 человек, в городе Гаосюн - четверо, еще по двое пострадавших в Синьбэе, Таоюане и уезде Пиндун. Также один человек пострадал в уезде Цзяи.

Сеймологи не исключают повторных толчков магнитудой выше 5 в понедельник 19 сентября.

Также землетрясение привело к повреждению дорожного полотна во многих районах уезда Хуалянь, рузнул автомобильный мост и ряд зданий, с рельсов сошел вагонг железнодорожного состава. Власти допускают, что число погибших и пострадавших может увеличиться.

Ранее у Курильских островов были зафиксированы четыре землетрясения магнитудой 5,4, и 4,9. Эпицентры подземных толчков располагались в 158 и 128 километрах от острова Итуруп. После этого в районе Курил произошли еще два землетрясения, магнитудой 4,6 и 4,8.