Стало известно, сколько землетрясений произошли у Курильских островов Геофизическая служба РАН: у Курильских островов произошли четыре землетрясения

Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Четыре землетрясения, магнитуда которых превысила четыре балла по шкале Рихтера, произошли с эпицентрами у Курильских островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на островной филиал Единой геофизической службы РАН. По информации агентства, в островной зоне зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4, и 4,9 баллов. Эпицентры землетрясений располагались в 158 и 128 километрах от острова Итруп. После этого в районе Курил произошли еще два подземных толчка магнитудой 4,6 и 4,8 баллов.

Подземные толчки магнитудой 5,4 и 4,9 зарегистрированы 3 сентября в 10.41 (2:41 мск. — NEWS.ru) и 10.56 (2:56 мск. — NEWS.ru). Их эпицентр располагался в 158 и 128 километрах юго-восточнее острова Итуруп. Следующие два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,8 произошли в 13.16 (5:16 мск. — NEWS.ru) и 16.20 (8:20 мск. — NEWS.ru) с эпицентром в 155 км юго-восточнее острова Матуа и 77 километрах юго-восточнее необитаемого острова Онекотан, — заявила глава станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Собеседник агентства уточнила, что информации об ощутимости землетрясений не поступала. Специалисты проводят мониторинг происходящего.

Ранее стало известно, что в акватории озера Байкал в районе поселка Большое Голоустное в Иркутской области произошло землетрясение. Это случилось во вторник, 30 августа. Магнитуда землетрясения составила 3,7. Толчки силой до трех баллов ощущались в Иркутске и ближайших к нему районах.