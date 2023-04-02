Власти Шри-Ланки отменили запрет на ввоз химических удобрений и изъявили желание заказывать их у России, заявил в беседе с РИА Новости глава Минтранса страны Бандула Гунавардана. При этом он отметил, что оплата за поставляемый товар должна производиться в национальной валюте.

Нынешний президент уже отменил решение о запрете химических удобрений. Цены на удобрения на Шри-Ланке сегодня более доступны для фермеров. Мы можем рассмотреть и закупку удобрений в России, что было бы более экономически выгодно для нашей страны, наш министр сельского хозяйства обсудит это с представителями России, — подчеркнул Гунавардана.