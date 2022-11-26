На пляжи Израиля выбросило десятки упаковок с наркотиками

Фото: Juri Zolotarev/Russian Look/Global Look Press

На пляжах Израиля были обнаружены несколько десятков упаковок с наркотиками. Находки были сделаны на территории от Тель-Авива до города Нагария на севере страны. Происхождение обнаруженных наркотиков неизвестно. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По информации издания, пакеты с запрещенными веществами были найдены на пляжах городов Нагария, Хайфа, Тират-Кармель, Зихрон-Яаков. На побережье Тель-Авива обнаружили сразу около 40 упаковок. Первоначально правоохранители полагали, что в пакетах может находиться взрывчатка, однако обследование показало, что внутри свертков наркотики. Предположительно, речь идет о гашише.

Обнаруженные вещества направлены на лабораторные исследования. Полиция выясняет происхождение пакетов и дополнительно проверяет пляжи страны на предмет обнаружения новых свертков.

Ранее сообщалось, что в Приамурье сотрудники правоохранительных органов изъяли у 27-летнего жителя Белогорска более 66 килограммов марихуаны. Подозреваемый обнаружил место произрастания дикорастущей конопли еще летом и в течение сезона собирал ее для дальнейшего изготовления наркотических средств.

Также сообщалось, что в Испании изъяли крупнейшую в истории партию марихуаны стоимостью не менее €64 млн. Всего было конфисковано 32 тонны каннабиноидов. Операция проводилась на нелегальных предприятиях под названием «Сады». Силовики задержали 9 мужчин и 11 женщин в возрасте от 20 до 59 лет.